Samsung Galaxy S20+, ecco le prime foto (Di lunedì 13 gennaio 2020) (foto: @MaxWinebach Twitter) Samsung Galaxy S20+ 5G appare in alcune foto rubate che scaldano l’attesa verso la presentazione del nuovo top di gamma dei coreani, che sarà svelato tra poco più di un mese. Sembra tutto confermato, dalle voci sul nome a quelle sul design e, di conseguenza, sulla dotazione hardware. Quando uno scatto (anzi, tre) vale molto di più di mille tweet e di leaks: dai forum di Xda è apparsa questa serie di immagini che mostrano il fronte e il retro di un nuovo smartphone marchiato Samsung oltre che della schermata di accensione che mostra chiaramente la scritta Samsung Galaxy S20+ 5G. Sarà proprio questo il nome della nuova ammiraglia. Niente S11 e, come si era di recente anticipato, salto direttamente alla cifra tonda. Esteticamente non si può che pensare alla famiglia Galaxy Note 10 con un fronte pulito e con bordo praticamente assente e un foro centrale ... Leggi la notizia su wired

