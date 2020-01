Salvo Veneziano squalificato dal Grande Fratello VIP 4: il comunicato ufficiale (Di lunedì 13 gennaio 2020) Finisce praticamente ancora prima di iniziare l’avventura di Salvo Veneziano nella casa del Grande Fratello VIP 4. Salvo si trovava nel privè in attesa del televoto del pubblico ma il GF ha preso una decisione irrevocabile dopo quello che è successo nelle ultime ore. Era impossibile del resto, non pensare che per il concorrente dovesse arrivare la squalifica anzi, il rischio era che la sua posizione si aggravasse visto che di ora in ora continuava a “regalare” perle di cui avremmo potuto scrivere e parlare. Questo pomeriggio la moglie di Salvo è stata ospite di Pomeriggio 5, in attesa di un comunicato stampa ufficiale da parte del Gf che però è arrivato solo pochi minuti fa con la decisione della produzione del reality. Salvo Veneziano squalificato DAL Grande Fratello VIP: I MOTIVI Salvo Veneziano è stato chiaramente squalificato per le frasi offensive che ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

