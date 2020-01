Salvo Veneziano squalificato al GF Vip: arriva il provvedimento (Di lunedì 13 gennaio 2020) Anticipazioni Grande Fratello Vip: Salvo Veneziano espulso Salvo Veneziano ha sicuramente fatto molto parlare in queste ultime ore per le gravi frase pronunciate sull’influencer Elisa De Panicis. Frasi ritenute un po’ da tutti gravi e decisamente fuori luogo. Per tale ragione tanti telespettatori, sui social, hanno chiesto l’immediata espulsione di Salvo Veneziano. E dopo tanto parlare su questa faccenda, ecco che il GF Vip ha preso l’attesa decisione: il concorrente, poco fa, è stato invitato dalla produzione del reality show vip condotto da Alfonso Signorini ad abbandonare per sempre la casa più spiata dagli italiani. Una decisione presa in fretta e furia che ha sorpreso un po’ tutti. Difatti in tanti avrebbero scommesso che Salvo Veneziano sarebbe stato squalificato durante la terza puntata del Grande Fratello Vip prevista Mercoledì prossimo su Canale 5. ... Leggi la notizia su lanostratv

trash_italiano : ?? Salvo Veneziano squalificato #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano e le frasi choc su Elisa De Panicis: 'si merita due schiaffi, da spezzarle la colonna verte… - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano: frasi choc anche su Paola Di Benedetto: 'deve rimanere solo la pelle' -