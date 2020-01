Salvo Veneziano rischia la squalifica al GF VIP 4? Le frasi incriminate contro Elisa (Di lunedì 13 gennaio 2020) In attesa della puntata in diretta del Grande Fratello VIP 4 che andrà in onda mercoledì, è possibile seguire la diretta dalla casa. E nelle ultime ore i telespettatori che seguono sul canale 34 le gesta dei nostri eroi chiusi nella casa del Gf Vip, non hanno potuto fare a meno di ascoltare una conversazione molto particolare tra Salvo Veneziano e Pasquale Laricchia. Una conversazione che ha destato le polemiche sui social a causa di alcune frasi dette da Salvo. Il siciliano infatti ha usato delle parole molto forti nei confronti di Elisa de Panicis, descrivendo quello che lui le vorrebbe fare in una situazione intima. Elisa è finita nel mirino di Salvo che è rimasto molto colpito, a quanto pare, dal suo aspetto fisico ma non si è limitato solo a fare le classiche osservazioni che gli uomini, ahinoi, fanno al bar. Salvo Veneziano rischia LA squalifica? SUI SOCIAL I TELESPETTATORI ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano e le frasi choc su Elisa De Panicis: 'si merita due schiaffi, da spezzarle la colonna verte… - Unf_Tweet : Ieri sera nella casa del #gfvip sono state usate delle bruttissime frasi, violente e crude da #salvoveneziano. Ci s… - _beaphoenix_ : RT @Saverio_94: Salvo Veneziano su Elisa De Pancis. Dobbiamo aggiungere altro? #GFVip -