Salvo Veneziano, la moglie si sfoga e chiede scusa: “Non condivido quelle esternazioni” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Nelle ultime 24 ore Salvo Veneziano ha fatto delle dichiarazioni davvero pesanti su Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto. Stamani la moglie del gieffino Giusy Merendino si è scusata per le parole di suo marito. “Assistendo alla conversazione tra mio marito e gli altri inquilini pur non condividendone forma e contenuto, le esternazioni “colorite”di mio marito all’interno della casa del Grande Fratello, mi portano a suggerire, stimolare una diversa interpretazione in quanto assicuro che l’uomo con cui vivo da 20 anni, padre dei miei figli, non è assolutamente, affatto, un uomo violento ma tutt’altro! L’esatto contrario! Se così non fosse non sarei rimasta al suo fianco! Mi spiace che molti abbiano travisato il suo modo estroso di enfatizzare delle dinamiche di gruppo conosciute. Quella è una dinamica di gruppo tipica quella della “competizione seduttiva” come gioco in gruppo; tanto ... Leggi la notizia su bitchyf

trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano e le frasi choc su Elisa De Panicis: 'si merita due schiaffi, da spezzarle la colonna verte… - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano: frasi choc anche su Paola Di Benedetto: 'deve rimanere solo la pelle' - trash_italiano : Federica Panicucci contro Salvo Veneziano a #Mattino5 -