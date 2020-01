Salvo Veneziano, la moglie Giusy lo difende: “Gioco di gruppo” (Di lunedì 13 gennaio 2020) La prima grande polemica di questo GF Vip 4 è esplosa proprio sulla faccia di Salvo Veneziano, il piazzaiolo del primo GF che – insieme ad alcuni “colleghi storici” – è rientrato nella casa per celebrare i 20 anni del Grande Fratello. Veneziano – dopo una disquisizione con gli altri ex GF su Elisa De Panicis in cui si lanciava in allegorie da macellaio su ossa rotte e amplessi, prestazioni sessuali e carneficine – è ora a rischio squalifica. Lo richiedono il web, a gran voce specialmente su Twitter, e i salotti tv, specialmente quello di Federica Panicucci che si è scagliata duramente contro il concorrente. In questo ginepraio entra ora pure la moglie di Salvo Veneziano, Giusy Merendino, che in un post Facebook decide – in qualche modo – di schierarsi accanto al marito. Proteggere chi non ti protegge La Merendino e Veneziano stanno insieme proprio da quel primo storico Grande ... Leggi la notizia su thesocialpost

trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano e le frasi choc su Elisa De Panicis: 'si merita due schiaffi, da spezzarle la colonna verte… - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano: frasi choc anche su Paola Di Benedetto: 'deve rimanere solo la pelle' - trash_italiano : Federica Panicucci contro Salvo Veneziano a #Mattino5 -