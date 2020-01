Salvo Veneziano espulso dal Grande Fratello per le sue gravissime dichiarazioni (Di lunedì 13 gennaio 2020) Salvo Veneziano espulso dal Grande Fratello per le sue gravissime dichiarazioni. E’ arrivato ora il comunicato ufficiale. Ecco il messaggio ufficiale pubblicato sui social del programma tv: “Salvo Veneziano è stato squalificato. Il provvedimento è stato preso a causa di alcune sue espressioni e affermazioni che hanno violato le regole e lo spirito stesso del … L'articolo Salvo Veneziano espulso dal Grande Fratello per le sue gravissime dichiarazioni è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano e le frasi choc su Elisa De Panicis: 'si merita due schiaffi, da spezzarle la colonna verte… - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano: frasi choc anche su Paola Di Benedetto: 'deve rimanere solo la pelle' - trash_italiano : ?? Salvo Veneziano squalificato #GFVIP -