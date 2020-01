Salvo Veneziano ancora frasi sessiste al GF VIP4: asfaltato dalla Panicucci (Di lunedì 13 gennaio 2020) Federica Panicucci, padrona di casa insieme a Francesco Vecchi di “Mattino Cinque”, condanna Salvo Veneziano, concorrente del Grande Fratello Vip 4 per le frasi su Elisa De Panicis: “Mi fa orrore, è disgustoso”. Le volgarità del pizzaiolo siciliano sull’influencer (“la piccoletta mora è da succhiare fino in fondo, è da scannare, le ossa me le bevo e lasciare solo la pelle sul letto”), da cui Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese e Sergio Volpini non si sono dissociati, hanno scatenato un putiferio tra i telespettatori che chiedono una sacrosanta squalifica (e possibilmente l’oblio definitivo dai salotti televisivi) e sui social. L’argomento è stato trattato anche a “Mattino Cinque” e Federica Panicucci ha condannato duramente l’esternazione: “A me questo video sinceramente fa orrore. Trovo assolutamente terribile ciò che Salvo dice e poi gli altri che ridono…l’ho trovato ... Leggi la notizia su howtodofor

