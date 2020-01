Salvo sessista bis su Paola Di Benedetto: “Potrebbe essermi figlia ma non lo è, le stacco la pelle” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Dopo le frasi sessiste che hanno sconvolto la mattinata, rivolte a Elisa De Panicis, il siciliano "highlander" del Grande Fratello Vip 2020 ci ricasca con Paola Di Benedetto: "Pensavo fosse più alta, io sono abituato a molto meglio". E Pasquale Laricchia: "Potrebbe essere tua figlia". La replica è con tanto di suono onomatopeico: "Si, ma non è mia figlia. Le stacco la pelle". Leggi la notizia su fanpage

laccarrots : @enomisM96 Non ho detto che è più grave o meno grave. Ho detto che non mi piace leggere tweet contro Salvo da chi p… - RobSilvansson : RT @SoToSpeak2016: 'Salvo ha detto cose che tutti noi pensiamo' 'Elisa se lo è meritato'. Siete la merda di twitter , plaudire un troglodi… - chavrilshipper : Salvo ovviamente oltre che sessista come Elisa è stato anche violento verbalmente quindi boh grande fratello svegliati e falli fuori #gfvip -