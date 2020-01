Salvo del Grande fratello Vip, squalificato per le gravi dichiarazioni su Elisa De Panicis, (VIDEO) (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il gieffino Salvo Veneziano si esprime volgarmente su Elisa De Panicis; il Grande fratello lo squalifica Salvo Veneziano è stato squalificato dal Grande fratello Vip perché ha parlato in maniera molto grave di Elisa De Panicis. Infatti, le dichiarazioni che ha fatto a proposito della donna nella casa del Grande fratello vip, quarta edizione, stanno indignando molto il popolo del web. squalificato per il discorso che ha intrattenuto con i suoi compagni Pasquale Laricchia, Sergio Volpini e Patrick Ray Pugliese. Ha avuto delle frasi molto sgarbate nei confronti della influencer, e per questo è stato buttato fuori dalla casa più spiata d’Italia. Il concorrente, che aveva già partecipato alla prima edizione del Grande fratello Vip, è caduto nella trappola di fare commenti poco opportuni che ha compromesso in modo definitivo la sua permanenza nella casa. Salvo Veneziano e i commenti ... Leggi la notizia su kontrokultura

mattino5 : .@fede_panicucci a #Mattino5 condanna le parole del concorrente del #GFVIP sulle donne - efacilissimo : @alei1004 Io lo ricordo abbastanza così invece. Salvo quando ci ha fatto sognare con in campo tutti insieme Iaquint… - CogoniDaniele : La Barbara Alberti è il Salvo del Privé. Molto da Beat Generation sta donna. Avanti mille miglia più di palestrati… -