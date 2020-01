Salvini:se vinciamo in Emilia,via Conte

vinciamo qui in Emilia, il 27 vado a Palazzo Chigi con una lettera di sfratto per Conte e il governo". Così il leader della Lega, Salvini, nel Parmense in vista delle Regionali. E parlando della vicenda Gregoretti: "Il presidente del Consiglio è un po' distratto. Conte ha detto che non ne sapeva niente quando io bloccavo gli sbarchi. A me la gente che perde l'onore e sacrifica la sua dignità per salvare la poltrona fa un'immensa tristezza". "Sono orgoglioso se mi processano per aver difeso i confini del Paese".(Di lunedì 13 gennaio 2020) "Se il 26qui in, il 27 vado a Palazzo Chigi con una lettera di sfratto pere il governo". Così il leader della Lega,, nel Parmense in vista delle Regionali. E parlando della vicenda Gregoretti: "Il presidente del Consiglio è un po' distratto.ha detto che non ne sapeva niente quando io bloccavo gli sbarchi. A me la gente che perde l'onore e sacrifica la sua dignità per salvare la poltrona fa un'immensa tristezza". "Sono orgoglioso se mi processano per aver difeso i confini del Paese".(Di lunedì 13 gennaio 2020)

