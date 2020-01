Salvini dopo la condanna del 2009 per razzismo: “Se pensano di fermarmi coi tribunali, sbagliano” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Salvini e la condanna del 2009 per razzismo: “Non mi fermano coi tribunali” Ha fatto molto discutere nei giorni scorsi la notizia secondo cui, nel 2009, nei confronti di Matteo Salvini è stata emesso un decreto penale di condanna per razzismo a causa dei cori che, durante un raduno della Lega a Pontida, il segretario del Carroccio ha cantato contro i napoletani. Ieri, domenica 12 gennaio 2019, Salvini è tornato sull’argomento: “Ho calcolato – ha dichiarato – dodici inchieste e processi aperti a mio carico, dal vilipendio all’abuso d’ufficio fino all’istigazione all’odio e al sequestro di persona, poi non ricordo ancora altro. Se pensano di fermarmi attraverso i tribunali, hanno sbagliato a capire”. Il decreto penale di condanna nei confronti di Salvini, nel 2009, era passato in sordina. Erano stati due cittadini a ... Leggi la notizia su tpi

