Salvini condannato per razzismo e coro contro i napoletani, arriva la replica: “Non ricordo” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Da alcuni giorni a questa parte gira la notizia riguardante Salvini condannato dal tribunale di Torino per un episodio di razzismo contro i napoletani, con tanto di coro che ormai tutti conoscono. In queste ore, gli sono state poste domande in merito, dopo che ieri si era reso protagonista sui social di un episodio discutibile che aveva sollevato altrettante polemiche come avrete notato dal nostro approfondimento. Ai giornalisti che chiedevano una presa di posizione contro la sanzione (anche pecuniaria) nei suoi confronti, ha risposto in modo deciso. Salvini condannato, la risposta sulla “questione napoletani” Come riporta anche Next Quotidiano, la replica del diretto interessato alla storia di Salvini condannato è stata abbastanza evasiva: “Il decreto di condanna penale per razzismo al processo di Torino? Ho calcolato 12 inchieste e processi aperti a mio carico, dal ... Leggi la notizia su bufale

