Salute, pediatra: virus invernali per 1,2 milioni di bimbi under 6 (Di lunedì 13 gennaio 2020) “La situazione è piuttosto critica: possiamo stimare ad oggi 1,2 milioni di bambini italiani tra 6 mesi e 6 anni malati per colpa dei virus invernali“, alle prese con tosse, raffreddore, mal d’orecchio, ma anche diarrea e vomito, con o senza febbre: lo afferma il pediatra Italo Farnetani, ordinario alla Libera università degli Studi di scienze umane e tecnologiche di Malta, che ha realizzato per l’AdnKronos Salute un’indagine contattando 29 colleghi in tutta Italia. “Questo è un periodo nero per i piccoli e ad essere particolarmente colpiti sono i bambini di meno di 6 anni, mentre in generale fino ai 6 mesi i piccoli vengono allattati al seno e questo è un fattore protettivo contro le infezioni“. I virus influenzali o simil-influenzali colpiscono 700mila bambini, “mentre mezzo milione presenta una sintomatologia a carico di stomaco o ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

