Salute, il cardiologo: “Da 30 anni si studia il legame infezioni-infarto” (Di lunedì 13 gennaio 2020) La correlazione tra alcune forme di infezioni e il rischio di infarto al miocardio non è una novità assoluta “Sono almeno 30 anni che insieme a colleghi americani abbiamo cominciato a esplorare questo fattore e lo abbiamo fatto con la pubblicazione di una serie di articoli pubblicati sulla rivista European Heart Journal”. Lo ha spiegato all’AGI Francesco Romeo, titolare della cattedra di Cardiologia dell’Universita’ di Roma Tor Vergata. Oggi, in un comunicato stampa altri ricercatori romani, stavolta dell’Universita’ La Sapienza avevano reso noto la scoperta che alcune infezioni in particolare quelle causate da un batterio che si trova nell’intestino umano, l’Escherichia coli, avrebbero potuto facilitare l’insorgenza del miocardio. “Nel corso degli anni – spiega Romeo – insieme a Jawahar L Mehta, ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

