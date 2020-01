Salta l’accordo a Mosca tra Serraj e Haftar. L’esercito dell’uomo forte della Cirenaica non si ritira (Di lunedì 13 gennaio 2020) I negoziati tra le parti libiche a Mosca si sono conclusi senza un accordo. E' Saltato il faccia a faccia nella capitale russa tra Fayez al-Serraj e Khalifa Haftar, che si trovano entrambi a Mosca. Secondo quanto riferito ad Al Arabiya dal capo dell'Alto consiglio di Stato, Khaled al Mishri, il premier del Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli ha rifiutato il colloquio diretto con l'uomo forte della Cirenaica e che accetta di negoziare solo con "russi e turchi". "Abbiamo rifiutato di incontrare Haftar, i colloqui di Mosca sono tenuti con Turchia e Russia" ha sottolineato Al Mishri. Intanto, le forze armate di Khalifa Haftar non hanno intenzione di ritirarsi e manterranno le posizioni conquistate vicino a Tripoli. "Abbiamo intenzione di liberare tutta la terra libica da milizie e gruppi terroristici", si legge in un comunicato del sedicente Esercito nazionale libico (Lna) citato ... Leggi la notizia su ilfogliettone

