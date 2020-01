Russia: lascia la figlia di 3 anni da sola in casa e va in vacanza. La piccola muore di fame dopo pochi giorni (Di lunedì 13 gennaio 2020) Russia: bambina di 3 anni morta dopo essere stata lasciata sola a casa Una bambina di 3 anni è morta in Russia dopo essere stata lasciata da sola in casa dalla madre, che è partita per una vacanza. L’orribile vicenda è avvenuta nel febbraio del 2019, ma è tornata alla ribalta della cronaca in questi giorni in seguito alle dichiarazioni della madre della piccola, che ha confessato le sue responsabilità. Secondo quanto ricostruito da alcuni quotidiani, la 21enne Maria Plenkina, questo il nome della mamma, il 13 febbraio del 2019 è partita per una vacanza, lasciando Kristina, la figlia di 3 anni, sola in casa. Quando la donna è tornata dopo una settimana, il 20 febbraio, è venuta a sapere che la figlia era morta. A scoprire il corpicino senza vita della piccola è stata la nonna, Irina Plenkina, di 47 anni, la quale si è recata nell’appartamento per salutare la nipote, ignorando ... Leggi la notizia su tpi

