Rugby, strappa con un morso parte dell’orecchio dell’avversario: la giustizia sportiva lo squalifica per un anno (Di lunedì 13 gennaio 2020) Durante una partita di Rugby di serie C2 aveva strappato con un morso un pezzo d’orecchio a un avversario. Per questo motivo la giustizia sportiva ha squalificato per 12 mesi Riccardo Amadeus Fabris, 25 anni, giocatore di Rugby del Grifoni Odenzo di Treviso. Nel dicembre 2018 aveva mutilato parte dell’orecchio dell’avversario Marco Chesani, di 34 anni, del Pedemontana Livenza Polcenigo, squadra di Pordenone. La sentenza, emessa venerdì, arriva dalla Corte federale d’appello della Federazione italiana Rugby che in primo grado aveva condannato per “responsabilità oggettiva” solo la società trevigiana sanzionandola per 500 euro. Le indagini hanno poi portato alla punizione di Fabris: il procuratore della Federazione italiana di Rugby, Salvatore Bernardi, aveva chiesto la radiazione del giocatore in entrambi i gradi di giudizio. Ora, invece, arriva la condanna ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

