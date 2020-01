Rugby, 6 Nazioni 2020: Italia, Franco Smith annuncia i convocati. Non c’è Parisse (Di lunedì 13 gennaio 2020) Lo staff della Nazionale Italiana Rugby coordinato da Franco Smith ha ufficializzato una lista di trentacinque giocatori convocati per il prossimo raduno in calendario a Roma dal 19 al 26 gennaio in preparazione al Guinness Sei Nazioni 2020. Spicca l’assenza, per la prima volta non per infortunio ma scelta tecnica, il nome di Sergio Parisse, il capitano iconico degli azzurri che, però, dovrebbe rientrare nel gruppo per almeno uno dei due match casalinghi dell’Italia. Trenta i giocatori convocati in forza alle due franchigie Italiane di Guinness PRO14, con sedici atleti provenienti dalle Zebre e quindici dal Benetton Rugby. In prima linea si rivede Pietro Ceccarelli, pilone destro romano dell’Edinburgh, la cui ultima presenza in maglia azzurra risale al 24 giugno 2017 nel Test Match contro l’Australia a Brisbane. In seconda primo raduno per Niccolò Cannone, assente nel primo ... Leggi la notizia su oasport

