Ruby ter, teste: “Berlusconi aveva rapporti a turno al buio” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Nuovi sviluppi per il processo Ruby ter, che vede imputato Silvio Berlusconi con l’accusa di aver versato denaro affinché le sue ospiti ad Arcore non rivelassero i rapporti sessuali consumatisi: nel corso dell’udienza di lunedì 13 gennaio 2020 un testimone ha spiegato cosa avveniva esattamente durante quelle sere. Ruby ter: parla un testimone A intervenire è stato l’ex agente dello spettacolo Francesco Chiesa Soprani, che ha riportato alcune rivelazioni fattegli da Barbara Guerra, una delle ospiti di Villa San Marino. Costei le avrebbe raccontato che nella reggia del Cavaliere vi era una stanza buia, forse per non evitare di essere visti, in cui lui aveva rapporti sessuali a turno con le ragazze presenti. Il testimone della Procura ha anche riferito un altro particolare. La medesima donna gli avrebbe detto innanzitutto che durante le cene eleganti avrebbe avuto dei ... Leggi la notizia su notizie

