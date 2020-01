Rosa Perrotta, crisi intima con Pietro Tartaglione? Nuovi dettagli (Di lunedì 13 gennaio 2020) L’ex tronista di Uomini e Donne, tramite una storia di Instagram, mette a tacere i rumors della crisi con Pietro Tartaglione e spiega la verità sulla sua relazione Recentemente avevano fatto discutere alcune dichiarazioni fatte da Rosa Perrotta in merito alla relazione con il suo compagno. Nello specifico, la polemica era incentrata sulla sfera intima … L'articolo Rosa Perrotta, crisi intima con Pietro Tartaglione? Nuovi dettagli proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

GFucci58 : RT @aangee__: Rosa Perrotta che nelle stories mette “fortuna “ come sottofondo ??????? - LuciaFerraroEM : RT @aangee__: Rosa Perrotta che nelle stories mette “fortuna “ come sottofondo ??????? - Claudia94_EM : RT @aangee__: Rosa Perrotta che nelle stories mette “fortuna “ come sottofondo ??????? -