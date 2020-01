Roma, stop motori Diesel nella Fascia Verde: smog e polveri sottili alle stelle (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il Campidoglio ha emanato un'ordinanza in cui ha decretato lo stop ai motori Diesel a Roma per la giornata di martedì 14 gennaio. Il blocco del traffico riguarderà la Fascia Verde, dove i veicoli inquinanti non potranno entrare: dall'inizio del 2020, infatti, i livelli di smog sono alle stelle. Leggi la notizia su fanpage

Roma : Qualità dell'aria. Martedì 14 gennaio stop ai veicoli diesel dentro la ZTL Fascia Verde. Le centraline di monitorag… - Corriere : Roma, troppo smog: stop ai diesel fino a Euro 6 e ai ciclomotori euro 0 ed euro 1 - repubblica : Smog a Roma, martedì 14 gennaio stop a tutti i diesel in Fascia verde -