Roma - Juventus, su Sky migliore share e secondo risultato audience di sempre (Di lunedì 13 gennaio 2020) Ascolti al top su Sky per Roma-Juventus il posticipo della 19^giornata di Serie A, in diretta esclusiva dalle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, e raccontato dalla telecronaca di Riccardo Trevisani e Daniele Adani è stato visto da... Leggi la notizia su digital-news

Squawka : Cristiano Ronaldo's last eight games for Juventus in all competitions: ?? vs. Sassuolo ?? vs. Lazio ?? vs. Leverku… - socios : Socios family! Ormai già sapete che l’Admin è in crisi e non riesce a schierarsi...voi invece da che parte state?… - UEFAcom_it : ? La Juventus supera 2?-1? la Roma all'Olimpico ed è campione d'inverno! -