Roma | infortunio Zaniolo | crociato anteriore ko Oggi l’operazione | ecco i tempi di

Highlights Roma-Juventus 1-2 : video - gol e sintesi. L’infortunio di Zaniolo e la rete di Cristiano Ronaldo : La Juventus è campione d’inverno. I bianconeri vincono 2-1 il posticipo domenicale della 19a giornata della Serie A grazie alle reti di Demiral e Cristiano Ronaldo su rigore. Nel secondo tempo è poi arrivato il gol di Diego Perotti sempre dal dischetto. Tre punti pesanti per la squadra di Maurizio Sarri, che allunga di due punti sull’Inter, mentre i giallorossi restano a pari punti insieme all’Atalanta al quarto posto. Una ...

LIVE Roma-Juventus 1-2 - Serie A calcio 2020 in DIRETTA : attesa per l’infortunio di Zaniolo - bianconeri in vetta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE [embedit snippet=”adsense-articolo”] CLICCA QUI PER GLI HIGHLIGHTS DI Roma-Juventus 22.50 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! Pagelle: ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez 6; Florenzi 6.5, Mancini 6, Smalling 6, Kolarov 5; Diawara 5.5, Veretout 5 (66′ Cristante 6.5); Zaniolo 6 (35′ Under 5.5), Pellegrini 6, Perotti 6.5 (82′ Kalinic s.v.), Dzeko 6. All. Fonseca ...

VIDEO Roma-Juventus 1-2 Highlights : gol e sintesi. Bianconeri campioni d’inverno - grave infortunio per Zaniolo : Nel posticipo delle ore 20.45 della 19ma giornata della Serie A di calcio, la Juventus passa per 1-2 in casa della Roma e si laurea così campione d’inverno, distanziando l’Inter di due punti. Vantaggio ospite di Demiral al 3′, raddoppio al 10′ di Cristiano Ronaldo su calcio di rigore. Nella ripresa, sempre dal dischetto, accorcia Perotti al 68′, ma non basta. Nel primo tempo grave infortunio occorso a Nicolò ...

LIVE Roma-Juventus 0-2 - Serie A calcio 2020 in DIRETTA : infortunio per Zaniolo - dentro Under : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE [embedit snippet=”adsense-articolo”] 44′ Diawara calcia da fuori area, pallone oltre la traversa. 42′ Molto bassa ora la Juventus ma resta molto ordinata in campo. 40′ Partita scossa dai due infortuni Demiral e Zaniolo, più grave la condizione del centrocampista della nazionale italiana. 38′ Punizione di Kolarov che finisce oltre la traversa. 36′ Esce Zaniolo ed ...