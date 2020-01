Roma, giornalista d’inchiesta in pensione trovato morto vicino la sua auto: è giallo (Di lunedì 13 gennaio 2020) Roma, giornalista d’inchiesta in pensione trovato morto vicino la sua auto Sembrava un incidente stradale finito male quello che riguardava il giornalista trovato morto a nord di Roma. Giuseppe Catalano, 77 anni, ex firma dell’Espresso in pensione, era andato fuori strada con la sua auto in una strada di campagna isolata a Sant’Oreste, un comune di poco più di tremila anime. E invece ora le indagini dei Carabinieri stanno svelando nuovi elementi sulla morte del giornalista, il cui cadavere è stato trovato a pochi metri dalla sua Smart che aveva preso fuoco, supino e con i pantaloni abbassati. Catalano, dopo aver imboccato un percorso tortuoso in località Rocca Secca, forse per il buio è finito con la sua macchina in una scarpata di 250 metri terminando la sua corsa contro una recinzione. Dopo l’urto, l’automobile è andata in fiamme, ma Giuseppe Catalano è riuscito ad ... Leggi la notizia su tpi

