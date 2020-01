Roma, albero su una strada in corso Trieste: deviati i bus di linea (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il crollo di un grosso albero in corso Trieste a Roma ha creato disagio alla circolazione stradale e ai mezzi pubblici ma, per fortuna, nessun ferito. Per rimuovere il tronco dell’altofusto sono intervenuti i vigili del fuoco. In attesa che la viabilita’ venisse ripristinata l’Atac ha provveduto a deviare le linee bus 38, 80, 88 e 89 in entrambe le direzioni.L'articolo Roma, albero su una strada in corso Trieste: deviati i bus di linea Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

