“Roba da Matti, Si Vergogni e Vada a Casa”, Salvini Contro il Neo Ministro dell’Istruzione (Di lunedì 13 gennaio 2020) Ogniqualvolta assume l’incarico un nuovo Ministro, nascono tutta una serie di polemiche che si diffondono sui media e sul web. Questo è il turno del neo-Ministro Azzolina che, dopo essersi dovuta difendere dalle accuse di aver ricevuto alcune insufficienze su dei test, ora dovrà fronteggiare un’altra “accusa”. Massimo Arcangeli, docente di linguistica nella Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell’Università di Cagliari, attacca aspramente il Ministro, dichiarando di aver copiato alcuni testi per una tesi senza aver citato la fonte. Il testo incriminato è Un caso di ritardo mentale lieve associato a disturbi depressivi, un lavoro di circa 41 pagine scritto da Azzolina per la sua tesi finale scritto per l’Ateneo di Pisa nel 2010 con lo scopo di abilitarsi all’insegnamento. Arcangeli dichiara: «La ministra della Scuola ha alle spalle tre tesi, fra lauree e specializzazioni. Il ... Leggi la notizia su youreduaction

matteosalvinimi : Un ministro così non ha diritto di dare (e fare) lezioni. Roba da matti. Si vergogni e vada a casa. - matteosalvinimi : ?? Reddito di cittadinanza, il pagamento del sussidio ritarda e un cittadino marocchino 39enne sfascia l'ufficio pos… - matteosalvinimi : Salvini 'curato' col gas aperto. Lezioni di 'democrazia' da parte di quelli del Pd... Poi i cattivi saremmo noi. R… -