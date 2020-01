Rita Ora senza freni: si vede tutto mentre si stende sul divano [FOTO] (Di lunedì 13 gennaio 2020) Rita Ora adora ammaliare i suoi followers su Instagram e per questo motivo, appena ne ha l’occasione, pubblica scatti piccanti e provocanti. Del resto se lo può permettere e per questo i suoi fan apprezzano particolarmente le sue FOTO che mostrano le sue curve esplosive. Questa volta la formosa cantante ha pubblicato uno scatto che ha fatto il giro del web per via della sua femminile sensualità e del suo fascino. Pizzo per sedurre Rita Ora si prende un momento di meRitato relax e dopo le vacanze di Natale ci mostra un fisico davvero tonico ed in forma. Indossa solamente in body di pizzo azzurro pallido, che lascia intravvedere i suoi seni morbidi e provocanti. I commenti di questa FOTO del resto non lasciano molto spazio all’immaginazione e molti fan hanno adorato il dettaglio vedo-non vedo del body. In vista i suoi tatuaggi, dei quali ... Leggi la notizia su velvetgossip

crystaxlised : @soyJames Con Rita Ora - RosariaVeneruso : @Ire_Lica @tufotufino @13mari81 @Manzo_xy @CFelaco @Zakk701 @maddalena2471 @Antonel38599578 @DiReddito @LSbotta… - RosariaVeneruso : @tufotufino @13mari81 @Manzo_xy @CFelaco @Ire_Lica @Zakk701 @maddalena2471 @Antonel38599578 @DiReddito @LSbotta… -