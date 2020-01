Rimpiangere Giampaolo Pansa (Di lunedì 13 gennaio 2020) L’eterno riposo dona a Giampaolo Pansa, Signore, che non ebbe requie terrene per avere scritto parole come queste: “Il 6 luglio 1945, una dozzina di partigiani delle Brigate Garibaldi entrarono nel carcere di via Baratto a Schio, dove c’erano 99 detenuti. A mezzanotte meno un quarto li tirarono fuor Leggi la notizia su ilfoglio

ilfoglio_it : Rimpiangere Giampaolo Pansa. Come rispondere all’odio inesausto che, contro Dio e contro l’uomo, arriva nel 2020 da… - gianpaolomartel : RT @AlbCantaloni: @gianpaolomartel secondo me, Suso non è nemmeno il peggiore dei problemi Pioli, all'Inter, è riuscito a fare peggio di De… - AlbCantaloni : @gianpaolomartel secondo me, Suso non è nemmeno il peggiore dei problemi Pioli, all'Inter, è riuscito a fare peggio… -