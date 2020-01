Rihanna atomica: seno in mostra per il web [FOTO] (Di lunedì 13 gennaio 2020) In (largo) anticipo sui tempi, Rihanna si prepara a San Valentino. Questa volta Cupido arriva con un mese di anticipo e strega tutti gli occhi di Instagram grazie alla bellissima Rihanna. Il motivo è semplice: pubblicizzare un bellissimo capo intimo! Senza nessuna paura, la bellissima cantante di “Umbrella” sfoggia una mise elegante e provocante, ovviamente in rigoroso total red. Un cupido pronto per San Valentino La lingerie è frutto di una fortunata collaborazione con una nota marca americana e Rihanna sa bene come valorizzare le collaborazioni che intraprende. La bellissima cantante indossa un completo in total red davvero provocante e perfetto per San Valentino. Molto sensuali le calze rosse autoreggenti, rette da una giarrettiera in tinta con il reggiseno lucido e il piumino rosso cangiante. La coppia di FOTO appena pubblicate sui suoi account social ... Leggi la notizia su velvetgossip

Rihanna atomica Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Rihanna atomica