Riforma pensioni, ultime novità Gnecchi: le donne sono in credito, l'editoriale (Di lunedì 13 gennaio 2020) Nella scorsa legislatura abbiamo svolto un'indagine conoscitiva sull'impatto di genere delle riforme previdenziali e della manovra Fornero: ne è emerso chiaramente che le donne sono in credito. La conferma purtroppo é emersa anche negli interventi di questa legislatura: per quota 100 si è bloccata l'aspettativa di vita per le pensioni anticipate – canale di uscita dal lavoro prettamente maschile- e non per la pensione di vecchiaia. Ancora una volta si è prestata attenzione alle aspettative degli uomini, ma non a quelle delle donne. Per le donne si deve agire sull'età per la pensione di vecchiaia. Nell'Ape sociale, almeno, si sono pensati 2 anni di riduzione dei contributi necessari per tener conto dei figli, ma i lavori di cura vanno valorizzati in modo significativo. Penso si possa dire che l'Ape sociale, con l'avvio della differenziazione dei lavori e la possibilità di ...

