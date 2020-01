Rifiuti a Napoli, Raffaele Del Giudice: “Situazione in costante rientro” (Di lunedì 13 gennaio 2020) A Radio CRC l’assessore all’Ambiente fa il punto sul problema Rifiuti: “Situazione in costante rientro. Napoli con uno stoccaggio che nessuno ha mai avuto”. L’assessore all’Ambiente del Comune di Napoli, Raffaele Del Giudice, fa il punto sul problema Rifiuti, sottolineando come la situazione stia pian piano migliorando: “Alcune proteste le capisco, altre le capisco meno– … L'articolo Rifiuti a Napoli, Raffaele Del Giudice: “Situazione in costante rientro” proviene da 2A News. Scritto da Luigi Maria Mormone Leggi la notizia su 2anews

reportrai3 : Il contrasto agli sversamenti illegali di rifiuti: Gen. D. Davide De Laurentis (Carabinieri): «È un tema complesso… - VincenzoDeLuca : La situazione-rifiuti a #Napoli, specie in alcune aree come Scampia, è davvero insostenibile. Serve un intervento s… - napolivillage : San Felice a Cancello, scoperto lago di rifiuti tossici (VIDEO) - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online -