Richiami alimentari: allarme contaminazione per questo tipo di torta (Di lunedì 13 gennaio 2020) E’ stato pubblicato oggi sul sito del Ministero della Salute, il richiamo dal mercato di questo prodotto a cui prestare attenzione. La casa che lo produce è Belli Freschi e il ritiro dagli scaffali è dovuto alla possibile presenza di proteine del latte per contaminazione crociata del prodotto. Parliamo della torta di Natale senza glutine e senza lattosio. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE – Salami richiamati per rischio Salmonella: ecco a quali prestare attenzione Sul comunicato si raccomanda ai consumatori allergici alle proteine del latte di non consumare la torta e di restituirla al punto vendita dove è stato acquistato. E’ possibile ottenere il rimborso di quanto speso, oppure la sostituzione con un altro prodotto di interesse del consumatore. Richiamo torta Belli Freschi (foto web Ministero della Salute) Il Ministero della Salute è molto ... Leggi la notizia su chenews

Richiami alimentari Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Richiami alimentari