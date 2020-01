Richard Jewell: trama, cast e anticipazioni al cinema (Di lunedì 13 gennaio 2020) Richard Jewell: trama, cast e anticipazioni al cinema Pochi giorni ci separano dall’approdo sul grande schermo di Richard Jewell. La pellicola del 2019, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 16 gennaio 2020, è stata diretta da Clint Eastwood, celebre attore hollywoodiano che ha fatto la storia della Settima Arte e lavorato dietro la macchina da presa in opere come Lo straniero senza nome, Gli spietati, I ponti di Madison County, Mystic River, Million Dollar Baby, Gran Torino, Sulle e Il corriere – The Mule. Il lungometraggio drammatico, distribuito da Warner Bros. Pictures e sceneggiato da Billy Ray, ha potuto contare sulle musiche di Arturo Sandoval, la fotografia di Yves Bélanger mentre il montaggio è stato affidato a Joel Cox. Il film inoltre ha ottenuto una candidatura a Premi Oscar e incassato al botteghino negli USA 21, 1 milioni di dollari nelle ... Leggi la notizia su termometropolitico

