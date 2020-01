Restyle Circumvesuviana a Brusciano: omaggio al patrono Sant’Antonio (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBrusciano (Na) – Si è inaugurata questa mattina a Brusciano il Restyle della stazione Circumvesuviana. La fermata vesuviana della tratta Napoli – Baiano nel nolano, porta da oggi l’immagine, in un omaggio pop, del santo patrono locale Sant’Antonio da Padova. L’opera di street art, dal titolo“Fides, Spes et Caritas”, virtù teologali su cui si basa l’ordine francescano, è firmata dall’artista Iabo World. Realizzata nell’ambito di “CREAV”, il programma lanciato da Eav – Ente Autonomo Volturno srl e da Inward – Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana. Il quale ha visto solo nell’anno appena trascorso già numerose “bonifiche artistiche” nelle stazioni della tratta che collega Napoli con il suo hinterland. Il progetto sviluppato insieme alla comunità cittadina è stato completato con un passaggio ... Leggi la notizia su anteprima24

