Repubblica: il Tottenham offre Vertonghen per Llorente, ma il Napoli non vuole cedere lo spagnolo (Di lunedì 13 gennaio 2020) C’è un’asse da tenere sotto osservazione, sul mercato e riguarda il Napoli e il Tottenham. Repubblica Napoli scrive che il club inglese ha presentato un’offerta per Llorente. L’idea sarebbe quella di uno scambio di prestiti con Vertonghen. Il Napoli, però, per il momento, non vorrebbe privarsi dello spagnolo. Queste le parole del quotidiano: “Llorente ha una richiesta dal Tottenham (scambio di prestiti con Vertonghen), ma il Napoli al momento non pensa ad una partenza dello spagnolo”. L'articolo Repubblica: il Tottenham offre Vertonghen per Llorente, ma il Napoli non vuole cedere lo spagnolo ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : Repubblica: il #Tottenham offre #Vertonghen per #Llorente, ma il Napoli non vuole cedere lo spagnolo - ilNapolista - Yuro_23 : RT @GoalItalia: Il Tottenham propone lo scambio Llorente-Vertonghen: no del Napoli ?? - GoalItalia : Il Tottenham propone lo scambio Llorente-Vertonghen: no del Napoli ?? -