Repubblica: Il ritorno al 4-3-3 è stato gradito da Insigne, Zielinski, Allan e Hysaj (Di lunedì 13 gennaio 2020) La situazione non è delle migliori, la classifica parla chiaro e i risultati ancora di più. Il Napoli ha deciso di intraprendere la strada che lo sta portando ha recuperare il vecchio gioco messo in campo da Sarri. Abbandonato il progetto Ancelotti infatti, si è restaurato il 4-3-3 che, come scrive oggi Repubblica, era tanto desiderato da una parte della squadra. Questo ritorno al passato sembra aver subito accontentato molti Con il 4-3-3 la squadra sta ritrovando in fretta i vecchi automatismi e ha dato a tratti la sensazione di giocare a memoria, con Insigne che è apparso a suo agio nel modulo utilizzato per tre anni con Sarri: gradito pure da Zielinski, Allan e Hysaj Ma nonostante tutto i risultati non si sono visti e domani c’è la sfida contro il Perugia in Coppa Italia che potrebbe riservare sorprese per gli esclusi come Lozano, Elmas e Meret L'articolo Repubblica: Il ... Leggi la notizia su ilnapolista

