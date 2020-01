Repubblica: il Napoli non molla Politano, ma scarta l’ipotesi dello scambio con Llorente (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il Napoli si guarda intorno, sul mercato, per rinforzare l’attacco. Il reparto, infatti, scrive Repubblica Napoli, ha deluso le aspettative. “Il rendimento negativo di Callejon è quasi una costante e una riflessione è necessaria: lo spagnolo è anche in scadenza di contratto e un’alternativa potrebbe essere necessaria. Lozano non decolla ancora e a Gattuso non dispiacerebbe schierare sulla fascia destra un esterno di piede mancino”. Il profilo che più si avvicina alle mire dell’allenatore azzurro è quello di Matteo Politano. “All’Inter sta trovando poco spazio e ha chiesto di cambiare aria. Il Napoli ha provato ad imbastire un’operazione inserendo Llorente che però non è decollata, quindi non ci sarà nessuno scambio. Su Politano c’è anche il Milan: i rossoneri non vogliono cedere Kessie, quindi la partita resta aperta. Il diesse Giuntoli non ha mollato la ... Leggi la notizia su ilnapolista

Spazio_Napoli : - areanapoliit : REPUBBLICA - Vertonghen, il Tottehnam ha proposto un pazzo scambio al Napoli! No degli azzurri - napolista : Repubblica: il Napoli non molla Politano, ma scarta l'ipotesi dello scambio con Llorente - ilNapolista -