Renzi: "L'Italia non può avere un leader come Salvini" (Di lunedì 13 gennaio 2020) Matteo Renzi non le manda a dire al leader della Lega, Matteo Salvini, in un’intervista concessa al quotidiano spagnolo 'El Pais'. L’Italia, sottolinea il fondatore di Italia Viva, non può permettersi di essere guidata dall’ex ministro dell’Interno "le cui relazioni con la Russia non sono chiare, che attacca i soci Ue, che invoca l'odio sociale sul tema migratorio". Le prossime elezioni regionali, aggiunge poi l’ex rottamatore non influiranno sulle sorti del governo "né in caso di vittoria né in caso di sconfitta". Di sicuro, auspica Renzi, "il governo dovrebbe ricordare che l'unico modo per stare in equilibrio è pedalare. Deve sbloccare le opere, creare lavoro...". L’ex premier sottolinea che la sua non vuole essere una critica all’esecutivo Conte, bensì un’esortazione a fare ancora meglio. E per migliorare ancora è necessario coinvolgere a qualunque titolo l’ex capo della BCE, ... Leggi la notizia su blogo

