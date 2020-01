Renault-Nissan - Nuove indiscrezioni su un possibile divorzio (Di lunedì 13 gennaio 2020) Di un possibile divorzio tra la Renault e la Nissan si parla da tempo, ma ora emergono indiscrezioni su un'accelerazione impressa dai giapponesi su presunti "piani d'emergenza segreti" per tagliare i legami coi francesi. In particolare, secondo il Financial Times, la fuga rocambolesca di Carlos Ghosn dal Giappone al Libano sarebbe stata uno dei fattori dirimenti nelle valutazioni dei top manager della Nissan.Alta tensione. I piani per l'ipotetico divorzio, ultimo segnale di una crescente tensione tra le due anime dell'Alleanza franco-nipponica, includono una separazione totale delle attività congiunte (a cominciare dalla progettazione e dalla produzione dei veicoli) e modifiche all'attuale composizione del consiglio di amministrazione della Nissan. L'arresto di Ghosn, unito alle controversie sulla governance dei giapponesi e sulla fusione tra la Renault e la FCA, ha ... Leggi la notizia su quattroruote

LaStampa : Lo scrive il Financial Times. - repubblica : Renault sbanda con il possibile divorzio da Nissan, mentre Ghosn studia da politico - Corriere : Renault-Nissan, spunta il piano segreto di scissione. E l’italiano De Meo si prepara -