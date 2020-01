Regionali Puglia, Michele Emiliano è il candidato del centrosinistra: vince con il 70% dei voti (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il presidente uscente Michele Emiliano, con il 70% dei consensi, ha vinto nettamente le elezioni primarie del centrosinistra ed è il candidato per la coalizione alla presidenza della Regione Puglia nelle consultazioni che si terranno nella prossima primavera. Hanno votato in totale 80.608 persone. Leggi la notizia su fanpage

