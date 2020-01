Regionali, gli ultimi sondaggi prima del blackout pre-elettorale (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il primo appuntamento elettorale del 2020 coinvolge l'Emilia-Romagna e la Calabria, con le sfide Bonaccini-Borgonzoni e Santelli-Callipo di Salvatore Borghese e Alessio Vernetti Alla mezzanotte del 10 gennaio è scattato il divieto di diffondere sondaggi in vista delle elezioni Regionali del prossimo 26 gennaio, che si terranno in Emilia-Romagna e in Calabria. Gli occhi sono maggiormente puntati sulla prima, sia per motivi demografici che storico-politici: si tratta infatti della più (...) - Politica / Calabria, Emilia Romagna, , Regionali, elezioni Regionali Leggi la notizia su feedproxy.google

CarloCalenda : A Modena con @MatteoRichetti per sostenere @GiuliaPigoni, candidata giovane e tosta di @Azione_it nella lista civic… - agoravoxitalia : #Regionali, gli ultimi sondaggi del primo appuntamento elettorale del 2020 coinvolge #EmiliaRomagna e la #Calabria,… - LaVoceRC : Regionali, Tajani a Reggio Calabria: “Jole Santelli è la persona giusta per tutelare gli interessi dei calabresi e… -