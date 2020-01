Regionali Emilia Romagna: le conseguenze della vittoria di Salvini (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il Financial Times avverte sulle conseguenze più probabili alla vittoria di Matteo Salvini nelle elezioni Regionali in Emilia Romagna: lo scenario è inaspettato. La vittoria di Lucia Borgonzoni, dunque, sarebbe in grado di “abbattere il muro rosso italiano”. Salvini, dal canto suo, dal momento in cui ha preso le redini della Lega è riuscito a trasformarla “da partito separatista del Nord a forza del centrodestra diffusa sull’intero Paese”. L’obbiettivo del leghista era puntare “a una clamorosa rivoluzione, per prendere il controllo di un’area del Paese tradizionalmente considerata come la culla del socialismo”. Ma le conseguenze della vittoria leghista nella regione sono serie. Elezioni Emilia Romagna, la vittoria Salvini “Se fosse Borgonzoni a vincere” le elezioni Regionali in Emilia Romagna, “non solo il colpo ... Leggi la notizia su notizie

CarloCalenda : Con @sbonaccini a Reggio Emilia. Questa dell’#EmiliaRomagna è una battaglia fondamentale, quella che mi sarebbe pi… - msgelmini : Le regionali saranno un avviso di sfratto per il governo guidato da @GiuseppeConteIT. Il centrodestra vincerà in Ca… - CarloCalenda : In piazza a Vignola, con @MatteoRichetti e @GiuliaPigoni, candidata @Azione_it in lista #BonacciniPresidente. Discu… -