Regina Elisabetta, sì alla nuova vita di Harry e Meghan: “Rispettiamo la loro scelta. Non vogliono dipendere da soldi pubblici” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sì alla nuova vita di Harry e Meghan. Eccolo, l’esito del ‘gabinetto di crisi‘ che si appena concluso nella tenuta di Sandringham, nell’est dell’inghilterra. “Rispettiamo e comprendiamo la scelta di Harry e Maghan. Non vogliono dipendere da soldi pubblici: per loro un periodo di transizione tra Regno Unito e Canada”, ha detto la Regina Elisabetta a conferma dell’intenzione dei duchi di sganciarsi dai “finanziamenti pubblici” dell’appannaggio reale e della volontà di dividersi tra i due Paesi, almeno in un primo momento. Al vertice hanno preso parte oltre alla sovrana il principe Carlo e i figli, William e Harry. Meghan Markle avrebbe invece preso parte all’incontro in video collegamento dal Canada. In discussione, secondo le indiscrezioni riportate per tutta la giornata dalla stampa britannica, l’appannaggio che la coppia ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

