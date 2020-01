Reddito di cittadinanza: scatta l’obbligo di fare lavori socialmente utili (Di lunedì 13 gennaio 2020) Nell’ambito degli ormai celebri Patti per il Lavoro e per l’Inclusione Sociale previsti dal Reddito di cittadinanza, scatta ora un nuovo obbligo. I beneficiari infatti sono chiamati a fare lavori socialmente utili, attività di volontariato o altro. C’è anche un numero di ore minime e chi non si adeguerà perderà il Reddito di cittadinanza. Arrivano i Puc: i progetti utili alla collettività Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana questa novità, che riguarda un decreto legge del 22 ottobre 2019. La norma riguarda i beneficiari del Reddito di cittadinanza, coloro che percepiscono quindi soldi dallo Stato e che in molti casi nel frattempo stanno cercando lavoro tramite i Centri per l’Impiego, come previsto dai patti.Ora, questi beneficiari dovranno svolgere lavori socialmente utili chiamati Puc (Progetti utili alla collettività), ossia ... Leggi la notizia su thesocialpost

