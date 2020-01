Reddito di Cittadinanza: ecco come cambierà nel 2020 (Di lunedì 13 gennaio 2020) Dopo le polemiche, provenienti certo da destra, ma anche in maniera più insolita da sinistra, il cosiddetto Reddito di Cittadinanza, vero e proprio cavallo di battaglia del Movimento Cinque Stelle, cambia natura. Chi lo percepisce potrà infatti, da quest’anno, essere chiamato a svolgere lavori di pubblica utilità, se predisposti dai Comuni di residenza. Tra i compiti che i disoccupati potrebbero essere chiamati a effettuare ci sono, tra gli altri, la manutenzione del verde pubblico, l’assistenza domiciliare agli anziani. Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 8 gennaio, parla a questo proposito di attività non retribuite “in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni”. I comuni potranno chiedere agli interessati un impegno che va dalle 8 alle 16 ore settimanali: chi rifiuta di assolvere i compiti assegnatigli ... Leggi la notizia su giornalettismo

fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza, al via l’obbligo di svolgere lavori utili non retribuiti nei Comuni: dall’assistenza agli… - micillom5s : Scovato un altro furbetto del #RedditodiCittadinanza nell'avellinese. Percepiva il beneficio e faceva il meccanico… - N_DeGirolamo : Un ex brigatista che ha partecipato al sequestro di Aldo Moro, uccidendo dei servitori dello Stato, prende il reddi… -