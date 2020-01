Reddito di cittadinanza e mercato del lavoro: quanto ha inciso la misura (Di lunedì 13 gennaio 2020) Reddito di cittadinanza e mercato del lavoro: quanto ha inciso la misura Il Reddito di cittadinanza è nato principalmente per due scopi: il primo era quello di estendere un beneficio economico per i più poveri, dando loro la possibilità di arrivare con dignità fino alla fine del mese. Il secondo fine era invece quello di rilanciare il mercato del lavoro e reinserire i soggetti beneficiari del RdC nella sfera occupazionale. Tutto questo passava tramite la riforma dei Centri per l’Impiego, che sarebbero stati ottimizzati proprio a questo fine. È stato dunque attuato un concorso, quelli dei cosiddetti Navigator, ma questa fase non è risultata esente da polemiche, in quanto i Navigator, ovvero cloro i quali avrebbero dovuto cercare lavoro ai disoccupati, sarebbero stati essi stessi precari. Al di là di queste contraddizioni, trascorso ormai un anno circa dal lancio della misura, quali ... Leggi la notizia su termometropolitico

