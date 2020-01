Reddito di cittadinanza, da oggi via al lavoro gratuito (Di lunedì 13 gennaio 2020) Reddito di cittadinanza, via al lavoro gratuito per chi usufruisce del sussidio statale: chiamate in arrivo da parte dei Comuni. Reddito di cittadinanza, via alla fase tre del programma. Parte il lavoro gratuito per chi percepisce il sussidio dallo Stato. Si partirà dai quasi 8.000 già contattati lo scorso dai Comuni per essere ingaggiati e … L'articolo Reddito di cittadinanza, da oggi via al lavoro gratuito proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza, al via l’obbligo di svolgere lavori utili non retribuiti nei Comuni: dall’assistenza agli… - micillom5s : Scovato un altro furbetto del #RedditodiCittadinanza nell'avellinese. Percepiva il beneficio e faceva il meccanico… - N_DeGirolamo : Un ex brigatista che ha partecipato al sequestro di Aldo Moro, uccidendo dei servitori dello Stato, prende il reddi… -