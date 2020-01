Reddito di cittadinanza, al via l’obbligo di svolgere lavori utili non retribuiti nei Comuni: dall’assistenza agli anziani al verde pubblico (Di lunedì 13 gennaio 2020) Aiuteranno gli operatori che forniscono assistenza domiciliare alle persone anziane, oppure faranno da supporto a cui si occupa della manutenzione del verde pubblico. Sono due esempi delle attività che dovranno svolgere i beneficiari di Reddito di cittadinanza (con alcune esenzioni). L’obbligo scatta con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale lo scorso 8 gennaio del decreto del ministero del Lavoro che definisce ambiti, caratteristiche e paletti dei Puc, i progetti utili alla collettività: i beneficiari del redditto dovranno dare la propria disponibilità a svolgere attività non retribuite “in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni”, come già previsto dal decretone approvato nel febbraio scorso, mentre continueranno la loro ricerca di un lavoro tramite i Centri per l’impiego. In pratica, un ritorno con una nuova ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

