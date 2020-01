Realizza un edificio abusivo e smaltisce rifiuti pericolosi: indagato pluripregiudicato (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sofia Dinolfo L'uomo ha Realizzato un multipiano in cemento nel quartiere di Librino, per completare la costruzione si è avvalso della collaborazione di quattro lavoratori in nero. La polizia lo ha colto in flagranza di reato Realizza un multipiano in cemento completamente abusivo avvalendosi anche della collaborazione di quattro lavoratori in nero, ma non solo. Nella vicina area verde vi abbandona i rifiuti speciali pericolosi. Colto in flagranza di reato adesso è indagato per gestione illegale di rifiuti speciali, abuso edilizio e invasione di terreni pubblici. Si tratta di un pluripregiudicato di Catania che di fronte all’evidenza non ha potuto negare i fatti. La costruzione messa in atto è ubicata a Librino e, precisamente, nella Fossa dei Leoni, quartiere nel quale in questi giorni il questore di Catania ha disposto un apposito servizio di controlli per combattere i ... Leggi la notizia su ilgiornale

